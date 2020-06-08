娛樂8點半》能找到一個好男人結婚，應該是不少女人的夢想，但有「武打女王」之稱的港星李賽鳳，本以為嫁豪門後，生活可以無憂無慮，卻因此賠上自己的一生，婚姻慘澹收場。

李賽鳳在80年代是當紅武打女星，外型甜美清純，被封為是「動作片中的天使」。15歲的她，因在學校表演時，被導演蕭顯輝看中，出演電視劇《大地恩情之家在珠江》正式出道，之後也陸續演出不少作品。

真正讓李賽鳳火紅的是《醉拳王無忌》和續集《醉拳王無忌之日帝月後》，讓她成功坐穩TVB當家花旦的地位。而她在出演金庸武俠劇《越女劍》後，開始轉戰影壇，還拜徐小明為師傅，跟她學習功夫，正式走上武打女星之路。

1980年代到1990年代中期，李賽鳳可以算是香港動作片的頭號女星，因相貌甜美可人，更被認為是最漂亮的警花，憑藉《霸王花》、《中華警花》奠定一代武打女星形象，與胡慧中齊名。因為李賽鳳是學舞蹈出身的，身材曲線完美、身段柔軟，能勝任打星所必須做出的高難度動作，打起動作戲行雲流水又不失颯爽英姿，和甜美外型有極大反差。

之後演出《殭屍先生》系列電影在台打開知名度，1987年又接下《天使行動》系列電影，她晉身最炙手的打星，成為和惠英紅、楊紫瓊、楊麗菁齊名的香港女打星，演藝事業可說是相當順遂，不過感情路就相當曲折坎坷。

李賽鳳現淡出幕前，過著平淡生活。(圖／翻攝自微博)

李賽鳳和劉觀偉拍《殭屍先生》時認識，在拍攝期間日久生情，李賽鳳開始對這個導演還是當作父親來看待的人有好感，進而交往，但因為聚少離多，最終還是分手收場。外傳她有過兩段婚姻，第一段是她和圈外男友隱婚生子，但她從未公開過對方身分，因此第一任丈夫始終成謎，兩人和平離婚。

但第二段婚姻就沒這麼幸運，更讓她賠上演藝事業和名聲，1990年代後期，李賽鳳重拾年少時夢想，獨力開辦舞蹈學校，推廣舞蹈藝術培養人才，她也逐漸淡出演藝圈。2001年息影嫁給香港知名玩具商羅氏家族太子爺、曾任職醫生的羅啟仁。

夫妻倆婚後移居美國，她過著相夫教子的生活，未料2007年驚傳離婚，丈夫發聲明控訴她偷情年僅20多歲的乾兒子宗天易，雙方因而鬧上法院，這件事還成為香港十大明星醜聞事件之一。而羅啟仁更在2009年出書《雙面人生》，詳細披露李賽鳳的不軌情事，引起軒然大波，讓她名譽徹底受損，最經典的就是「保險套事件」和「躲衣櫃事件」。

他在書中寫到，有一次他邀李賽鳳去看音樂劇，但李賽鳳謊稱身體不適，於是羅啟仁獨自去看，當他深夜回家時卻發現床縫中，有用過的安全套，他頓時心生懷疑。終於有一次，羅啟仁抓到和李賽鳳偷情的人，竟然是他20歲的義子宗天意，當時的宗天意全身上下僅穿1條內褲躲在衣櫃，被羅啟仁抓住時，他還大喊乾媽李賽鳳是要帶他去買內褲！

面對羅啟仁的指責，李賽鳳也回擊，發表一封公開信稱羅啟仁早有外遇，出軌對象就是下屬汪小莉，但羅啟仁全盤否認自己出軌，隨後兩人的離婚官司整整打了四年。

李賽鳳曾提議和解，但要羅啟仁開記者會澄清她和宗天意婚外情是假的，以及他在《雙面人生》的內容也是虛構，但羅啟仁不答應。最終法院判決，李賽鳳僅獲得6個月每月6000美元的贍養費，還有負責支付她的一半律師費約1萬2000美元。

經過這場離婚鬧劇，李賽鳳形象跌落谷底，即使她否認醜聞，但外界對她的印象仍停在「出軌乾兒子」上，她也漸漸遠離世間紛擾，消失在大眾面前，如今的她放下恩怨，也褪去一身光環，就像一個普通人，偶爾練瑜伽、跳舞，閒暇時到處旅遊，雖然日子平淡，卻也不失溫馨幸福。

(中時電子報)