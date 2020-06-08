警方將車子打撈上岸，希望藉此釐清男子落海的真正原因。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真）

新北市金山磺港漁港驚傳人車落海，一名年約50歲男子下午3時許開著自小客車掉落海中，民眾發現趕緊報案，新北市消防局第六大隊約4時許將落海男子打撈上岸，發現男子無呼吸心跳，將人送至台大醫院金山分院，經過一番搶救仍宣告不治，而男子落海的真正原因仍由警方調查釐清中。

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