台南市政府環保局為充實第一線清潔人力，今年對外招考清潔臨時人員，共有4283人報名，3841人實際參加體能測驗，8日公告錄取榜單，共錄取311名清潔臨時人員，增額錄取11人，

環保局表示，此次招考的到考率約89.68％。其中，最低測驗錄取標準，溪北區及溪南區一般類組皆為11.64秒；溪北區駕駛類組為12.36秒、溪南區駕駛類組為12.41秒，都較前次招考甄選錄取秒數更低，競爭更為激烈。

環保局長謝世傑進一步說明，此次實際錄取311名清潔臨時人員，溪北區一般類組錄取28人、駕駛類組錄取35人、特殊身分類組錄取23人；溪南區一般類組錄取68人、駕駛類組錄取88人、特殊身分類組錄取69人。其中，溪南區駕駛類組最後錄取人員成績相同者均予錄取增額3人，其他各區特殊身分類組成績優於一般類組最低錄取標準的名額，予以增額計有8人，因此共增額11人。

環保局強調，此次招考清潔臨時人員屬「儲備性質」，主要是預估退休離職缺額而訂定。錄取人員將依環保局實際職缺及錄取類組成績名次依序分發進用，儲備候用資格，逾期未能進用者，其錄取候用資格自動取消。

(中時 )