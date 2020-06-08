七彩湖寧靜絕美，南投縣政府希望串連七彩吊橋與七彩湖，成為新遊程。（廖志晃攝）

七彩吊橋6／20開幕，將舉辦烤大豬認證，並提供遊客品嘗。（廖志晃攝）

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，將於6月20日開幕，門票網路預售已達1萬張；開幕當天結合「烤大豬職人認證」術科考試，提供烤肉讓遊客品嘗；縣長林明溱表示，將雙頭並進改善進出七彩吊橋的交通，未來希望結合七彩湖成為新遊程。

南投縣議會縣政總質詢，8日由全文才、廖文賢、石慶龍3位原住民縣議員質詢，焦點集中在觀光與農產，除了關心七彩吊橋開放準備是否周全，也促請縣府在世界茶業博覽會，加入原住民元素並提供更多攤位。

林明溱表示，七彩吊橋開幕當天，結合縣府原民局在雙龍國小舉辦的「烤大豬職人認證」術科考試，並提供成果讓民眾品嘗；七彩吊橋開放時間為周二至周日上午8點到下午4點，周一休園，初期規畫上午800名、下午700名遊客入場。

林明溱指出，信義鄉人和、地利、雙龍和潭南4部落，進出交通幹道台16線多彎且瓶頸連連，遊覽車無法通行，縣府將爭取公路總局重視寬籌經費，採取棧橋式工法拓寬；並且優先拓寬日月潭直通雙龍的捷徑投97線，這段長約12公里的投97線連接伊達邵和潭南，並在地利村銜接台16線，預估只需2000萬元經費，就能全線拓寬到可供大型遊覽車安全通行；未來，希望七彩吊橋結合七彩湖，成為生態旅遊新遊程。

(中時 )