據大陸人社部獲悉，近日大陸人社部辦公廳下發《通知》，指導各地採取更加有力更有針對性的政策措施，積極克服面臨的困難和問題，切實做好技能扶貧工作。《通知》提出，加大大陸52個未摘帽貧困縣技能扶貧支持力度，提供有針對性的職業技能培訓。

《人民網》報導，大陸人社部辦公廳近日下發《關於做好疫情防控常態化條件下技能扶貧工作的通知》，要求加大職業技能培訓力度，持續開展職業技能提升行動，鼓勵支持廣大貧困勞動力參加職業技能培訓，按規定將貧困勞動力納入職業培訓補貼範圍，並給予一定的生活費（含交通費）補貼；支持企業面向貧困勞動力開展以工代訓，支持中小微企業吸納就業困難人員等開展以工代訓，支持受疫情影響出現生產經營暫時困難導致停工停業的中小微企業組織職工開展以工代訓，支持外貿、住宿餐飲、文化旅遊、交通運輸、批發零售等行業的各類企業開展以工代訓；合理調整培訓補貼標準；提升行動專賬資金要向培訓需求量大、培訓任務重、培訓工作好的地區傾斜；加強培訓與就業工作聯動，做好技能扶貧與就業扶貧的資訊對接和工作銜接，加快各地職業培訓實名制信息管理系統建設。

《通知》強調要深入開展技能脫貧千校行動，指導技工院校積極招收有就讀意願的貧困地區學生和勞動者、受疫情影響家庭子女、參加疫情防控工作人員及其子女等，優先招收其中建檔立卡貧困家庭子女；指導貧困地區技工院校抓好常態化疫情防控，全力做好學生教學和貧困勞動力等社會人員職業技能培訓工作；強化「三區三州」等技工院校建設和對口幫扶；加大對南疆四地州、西藏等地技工院校支持幫扶工作力度；優化貧困家庭學生資助政策，做到應助盡助。

《通知》提出要加大大陸52個未摘帽貧困縣技能扶貧支持力度，精準摸排培訓需求，提供有針對性的職業技能培訓，幫助貧困戶技能脫貧，做好貧困地區技能人才評價工作，積極組織「三區三州」等深度貧困地區開發專項職業能力考核規範，主動為本地農村轉移勞動者、貧困勞動力等提供專項職業能力考核服務。統籌做好職業技能競賽工作，把扶貧工作相關要求納入本地區職業技能競賽工作統籌安排。

《通知》指出要積極做好技能扶貧宣傳工作。透過多種形式，做好技能扶貧有關政策和技能人才成長成才典型事蹟宣傳工作，引導更多貧困地區勞動力走技能成才、技能脫貧之路。

(旺報 )