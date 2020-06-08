商總成立的品牌創新服務加速中心 ，8日協助券券文化傳媒與台中銀證券專業財顧團隊簽訂中小企業邁向資本市場財顧輔導合約。商總指出，雙方簽定合約的主要的目的是希望讓中小企業能在現有的利基下，藉由資本市場的運作達成股權的合作或業務的整合，讓中小企業也能因此獲得更佳且穩定之經營效率。

經此打造商總品牌創新服務加速中心的會員成為券商精準獵星的標的，並積極為協助中小企業募集資金政策，拓展海外市場。商總指出，去年商總品牌創新服務加速中心也同樣成功的協助豆府股份有限公司，以觀光股每股承銷價105元掛牌上櫃。

商總品牌創新服務加速中心執行長戴中興指出，台灣從來不缺乏好產品，但是卻缺少強大的品牌與服務業產業輸出國際生態系。相信在商總品牌創新服務加速中心品牌經紀產業研究所與區塊鏈應用及發展研究所團隊合作下，藉由國際品牌經紀人、智庫、品牌金舶獎以及SAIA服務業AI大聯盟共同作為幕後推手，結合三金資源(借貸金、授權金、投資金），讓台灣150萬家服務業品牌，分為十兆產業類別，導入品牌的加持綜效，就能將大家眼中的平民經濟轉化為高附加價值的國際經濟與國際授權，逐步朝提升直接金融、協助中小企業募集資金的政策方向落實執行，吸引券商精準輔導，創造多贏局面。

商總品牌創新服務加速中心，是為一同打造台灣品牌創新整合服務新紀元而成立，舉凡服務業之大數據、人工智慧、區塊鏈應用，自助點餐機、智慧販賣機與自助結帳等設備，透過科技與人力間的協作，打造數位創新商業模式，改善店家的服務效率，也改變消費者購物歷程，帶來新的消費體驗。

券券文化傳媒股份有限公司是在2019年加入品牌創新服務加速中心，且在會員服務期間推薦券券寄杯服務和各地方商圈與台灣私房餐廳故事開發等交流媒合活動；並邀請券券文化董事長陳顥仁擔任由商總品牌創新服務加速中心召集的服務業AI大聯盟啟動記者會暨論壇的AI講師，提升其專業技術落地於服務業的實際案例分享。

商總指出，商總品牌創新服務加速中心 2.0 也即將啟動，除原本三資六化諮詢性服務之外，將再啟動品牌加速計畫 ，（公協會x商總品牌創新服務加速中心 合作計畫）讓品牌發展能量可以在各領域遍地開花。

(工商 )