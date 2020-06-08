高雄大學校長王學亮（前左四）4日帶隊訪問佛光山，雙方對培養國際人才的理念相同。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

高雄大學、財團法人人間文教基金會（佛光山）4日舉辦交流合作協議簽署儀式，未來將攜手共同推動休閒觀光、導覽、語文、資訊應用、科技、教育等多方事項。高大校長王學亮說，在培養國際人才這方面，高大與星雲法師的理念一致。

王學亮在簽約儀式表示，樂見高大、佛光山締結善緣，並期待發揚光大，雙方很多看法不謀而合，包括「培育人才」、「國際化」，乃至校方力推、實踐SDGs（聯合國17項永續發展目標），也與星雲法師的理念相符。

高大2019年成立全台大學第1所「AVR＋ School」，培育AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）體感科技人才，相信也能與佛館推動科技弘法政策有所合作機會。

如常法師說：「今生一照面，前世多少香火緣」感謝林杏子、蕭漢威、趙志宏等高大資管系教授帶領團隊，協助館方佈建戶外長距離無線網路，讓信眾、遊客享有優質便利網路品質，隨時分享感動美好，延續這份善緣成就今日合作。

如常法師指出，高雄大學和菲律賓大學系統共組教學聯盟，佛館則有許多來自東南亞人士參觀，相信可提供學生許多學習機會。近期館方規畫改版網頁、資訊系統，也期待借助校方專業師資，帶給信眾耳目一新感受。

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