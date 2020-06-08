藝文事業業者往年申請減免營業稅及娛樂稅，總免不了準備許多紙本文件及奔波，文化部今(8)日上線「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅線上申請系統」，將取代以往紙本送件的方式，全面採線上申辦受理案件，業者也能透過系統即時查詢案件狀態，讓流程更加透明便捷。
依據文化藝術獎助條例訂定的「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，凡從事展覽、表演、映演和拍賣等四類型文化藝術活動，且是合法登記的藝文事業業者，只要提出申請，並經審查通過後，就能獲得營業稅與娛樂稅減免。
文化部表示，目前每年能受理約2,500件申請案，但為簡化申辦流程，文化部此回建置線上申請系統，只要申請單位註冊帳號，完成身分認證，後續申請案就能不用再附單位基本資料，也可以在系統即時查詢案件狀態，透過系統掌握案件處理進度。
文化部表示，「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅線上申請系統」建置完成後，文化部會陸續邀請相關單位測試，就相關單位實測後的反映事項進行修正與調整，歡迎藝文事業多加利用。線上申請系統請至：https：／／tax.moc.gov.tw／
(中時 )
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