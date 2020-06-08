被譽為「時尚F4」的男星高以翔，去年11月某個凌晨錄製浙江衛視真人秀《追我吧》，過程中意外猝死，享年35歲，噩耗來得突然，讓親友及粉絲難以接受，而他生前拍的最後一齣戲《怪你過分美麗》，終於訂檔於今天(6/8)首映，高以翔女友Bella也轉貼了劇照應援並曝光一張同框照，本以為會感受到甜蜜氛圍，沒想到Bella一吐心聲，讓人忍不住心疼淚崩。

高以翔意外過世，讓女友Bella跟著曝光，才知兩人感情穩定深厚，以論及婚嫁，沒想到卻天人永隔，送走摯愛後，Bella這大半年默默療傷，如今迎來高以翔人生最後一齣戲《怪你過分美麗》上檔，眾多粉絲、網友表示心情其實有些複雜，但絕對會支持高以翔的遺作，此劇在對岸引發熱烈討論，更一舉登上微博熱搜第4名，閱覽筆數高達數億。

而跟他差一步就步入禮堂的女友Bella，今也在IG限時動態分享《怪你過分美麗》海報，宣傳男友遺作今日開播的消息，另外也公開了一張兩人出遊喝著飲料的同框照，表示看到這齣戲上映，以高以翔為榮，但面對他新戲開播的心情，實際上是「我可能還沒有勇氣看」，不過還是忍住悲傷趕快分享消息，希望大眾支持再支持，堅強的模樣讓人看了好心疼。

(中時電子報)