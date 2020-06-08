台中霧峰區丁台社區發展協會5年前，將位於國3和台74線快速道路交會的高架道路下方空間，規劃為丁台社區花園；協會現場有設置貨櫃、組合屋、遮雨棚、廁所等地上物，與國有公用財產無償提共使用不符，須辦理有償租用及補照申請。

立委楊瓊瓔及前立委顏寬恒8日邀集交通部高速公路局、霧峰區公所及丁台社區發展協會等單位會勘！高公局中區分局長彭煥儒承諾，同意透過與霧峰區公所簽訂維護管理契約，針對現有地上物辦理有償租用及補照，相關辦理行政程序高公局會全力協助及指導。

霧峰丁台社區發展協會總幹事施豐碧表示，丁台社區5年前為了營造社區特色景點，開始和社區民眾將福新路旁，位於國3和台74線快速道路交會的高架道路下方空間，規劃為丁台社區花園；除遍灑波斯菊、種植櫻花，區公所還協助鋪設步道，營造櫻花大道及廁所等設施。

顏寬恒說，丁台社區花園用地在我們服務處及在地議員爭取建設下，有休閒步道與環境美化的綠植栽等，成為丁台社區及鄰近民眾重要的活動與休憩空間，雖然環境綠美化相當漂亮，但美中不足之處在於廁所等地上物，前霧峰區公所於興建時未向高公局申請建造許可，接下來面臨丁台社區續約無償認養須拆除窘境，因此社區發展協會希望建物能夠保留，讓平常維護打掃志工有儲放工具、休息、躲雨、及上廁所地方。

楊瓊瓔強調，今天邀高公局、霧峰區公所及丁台社區發展協會等單位人員現勘，希望透過中央與地方的直接溝通，加速施政推動及解決問題。霧峰區長陳宗祈說，針對廁所等地上物因前霧峰區公所未注意須辦理申請建造部分，區公所會負責盡速向高公局辦理補照，並自110年起正式編列預算，繳納給交通部國道高速公路局租用。

高公局中區分局長彭煥儒承諾，同意透過與霧峰區公所簽訂維護管理契約，針對現有地上物辦理有償租用及補照，相關辦理行政程序高公局會全力協助及指導。

(中時 )