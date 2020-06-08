香港政府今(8)日公布向市民派發紓困金方案，凡年滿18歲以上永久性居民，每人可獲1萬港元(合台幣3.8萬元)。從6月21日起接受申請，2周後可收到款項，最快可以在7月8日撥入銀行帳戶或收到支票。

據《東網》報導，香港財政司長陳茂波8日與多名官員會見媒體公布派發紓困金詳情，從6月21日（香港父親節）當日接受申請，市民可經銀行網站或電子銀行登記，款項直接撥入個人帳戶或領取支票。申請到撥款作業需時2周，最快在7月8日就能收到錢。

陳茂波指出，對於未來是否「加碼」再增發1萬港元，目前預計香港經濟不景氣，派錢是用於穩住經濟，但不可單靠派錢。防疫抗疫基金亦有不同方法幫助受疫情影響的行業，香港政府動用的公帑共有2800多億港元（約台幣1.1兆元），未來財政赤字可能達2000多億港元，因此需要顧及政府的財政承擔能力。

至於派錢後如何刺激市民消費，陳茂波稱港政與零售及餐飲業等有聯繫，將推出鼓勵計劃。

(中時電子報)