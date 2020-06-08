或許是為了確定使用者對於特定新功能的看法，LINE 不時會藉由「LINE Labs」來測試並試著了解使用者的看法。繼先前針對 Android 平台推出專屬的「聊天室分類」實驗功能後，LINE 又針對 Android 平台加入了「無聲訊息」的新功能，同樣這些 iOS 版 LINE 用戶都無法體驗，令人略感無奈啊。

在台灣 LINE 擁有超過 2100 萬用戶，是滲透率最高的即時通訊服務。因此有新功能推出，總是引發話題。LINE 在今年 5 月初才針對 Android 平台推出「聊天室分類」的實驗室功能，如今又加入了「無聲訊息」的功能。這兩項功能都需要在「設定 > LINE Labs」中啟用，才可以體驗。

LINE Android 版本獨享「無聲訊息」功能。(網友提供)

根據 LINE 提供的功能敘述「無聲訊息」功能僅適用於傳送文字、照片、影片以及貼圖。開啟後，要傳送訊息前按住「藍色紙飛機」圖示(傳送功能)，就會跳出「正常傳送、無聲傳送」的選項，選擇無聲傳送後，無論對方的手機有沒有開啟音效，訊息都會以靜音方式抵達。有了這項功能，如果擔心對方在開會，或是時間過晚可能會打攪到對方，就可以用更貼心的「無聲訊息」來告知對方。

要留心的是，無聲訊息不適用於轉傳訊息、傳送檔案、回覆等動作。不要以為開啟了「無聲訊息」功能，就可以一體適用唷。目前這項功能僅存於 LINE Labs 當中，代表還沒有晉升為正式功能。未來如果使用者回覆的正面反應居多，或許這項功能就有機會成為跨 iOS、Android 平台都有機會支援的功能，但是也有可能僅出現在實驗室中，沒有出頭天的機會。

除了這項實驗性功能外，LINE 也計畫在 6 月下旬進行「社群」(OpenChat)功能的第二階段試營運。LINE「社群」功能再 5 月 13 日推出的試營運第一階段只有少數收到邀請的用戶可以體驗，但是第二階段預計全體用戶都可體驗，並且可建立社群，體驗管理員功能，頗值得期待。

(科技)