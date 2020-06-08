聯電(2303)2020年5月營收147.46億元，比4月的歷史新高150.59億元小減2.08%，仍較去年同期增加20.45%，也創下歷史次高。聯電第二季業績展望穩定成長，預期晶圓出貨量季增約1~2%，有利營收再創新高。

聯電公司對第二季看法穩健，預期第二季晶圓出貨量季增約1~2%，以美元計平均銷售價格季增約1~2%，產能利用率也將再提升，預估約95%。公司表示，儘管新冠肺炎疫情導致不確定性明顯升高，但預期需求略上升，主要是由電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補支撐。

聯電第一季8吋晶圓產能持續吃緊，預計第二季8吋產能持續滿載，本業營運可望再優於上季，但公司先前也指出，下半年受疫情帶來的不確定因素影響，客戶砍單恐是不可避免。

受到疫情影響，聯電公司先前下修今年產業展望，晶圓代工產值由年增7~9%下修至年增1~3%，聯電本身受惠日本新廠加入營運，今年表現仍將大幅優於產業平均。

聯電2020年1~5月營收720.72億元，較去年同期增加26.65%，創下歷年同期新高紀錄。

回顧第一季，因日本新廠加入營運挹注，聯電營收創單季新高達422.7億元，季增1%、年增29.7%；毛利率19.2%，創12季以來新高，營業利益34.14億元，季增69.2%、較去年同期轉盈，業外表現則不利，2020年第一季歸屬母公司淨利22.1億元，季減42.5%、年增83.7%，每股稅後盈餘0.19元。

(時報資訊)