台達電(2308)宣布與遠傳電信及台灣微軟攜手共同打造全國第一個5G智慧工廠，台達電資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，此系統將由台灣廠開始，未來其他廠區亦將視需求導入。

根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，全球5G製造市場將於2026年成長至420億美元，其中主要應用市場分別為設備監測、AGV/AMR與數位分身，遠傳2017年底即率先啟動全台第一個「NB-IoT物聯網生態圈」，近年積極運用「大人物」專長提供企業解決方案，今年初5G頻譜競標更展現發展5G當仁不讓的氣勢取得80MHz連續頻寬，持續深耕智慧工廠、智慧醫療、智慧交通、智慧家庭等領域。

台達自5年前開始推動智慧工廠，目前自動化已達50%到60%，每個人工單位生產效率希望在5年左右達到倍增，鄭安表示，5G的特性除了比4G有更快的傳輸速率，另外有高可靠度、低延遲、高密度覆蓋的這些特性，讓一些需要快速反應的應用可以實現，例如：大家常聽到的自動駕駛車。那在工業上，智能、自動的生產需求也可透過5G無線通訊系統來實現；台達電子致力於高效率的能源轉換系統，以及可靠、潔淨的高效能自動設備、電力電池以及基礎設施，架構在5G的特性上，台達希望與遠傳、微軟攜手實現智慧製造、智慧樓宇方案，還有智慧能源基礎設施的管理方案。

在5G智慧製造方面，台達本身就是頗有規模的製造商，全球約有50座生產基地，我們以自身的智能工業設備為基礎，再加上數據採集跟AI的演算，搭配上5G網路連結來達到將直接人力人均產值提升3至5倍的目標，我們希望以此實際經驗，推廣智能製造到各類的製造行業領域。

在能源基礎設施部分，由於全球暖化的影響，再生能源取代傳統的化石燃料已經是必然趨勢，再生能源雖然潔淨，但是大部分不穩定，延伸出來的微電網、儲能系統，需要及時的通知跟回饋，5G網路就是不可或缺的通訊系統；在樓宇自動化方面，建築物的能耗佔全部能源使用約四成，這是我國的數據，在世界各國也都差不多，透過各種高效率的設備，比如說LED的燈光設備、節能的空調、還有更有效率的馬達系統，結合智能感應還有5G通訊，使得所有的建築物能更節能、舒適、還有安全，同樣的解決方案再往外推廣，比如說到社區或到城市，節能的路燈、還有解決交通擁擠的方式，或者是利用人臉辨識，使在一些特定情況下降低危險性，讓城市更智慧，這都是從原來的樓宇自動化推廣出來的一些方法。

在5G基站解決方案部分，為了要滿足5G更高功率的需求、以及更密集的基站布建，台達提供一系列的基站電源解決方案，包括效率高達98%的電源模組、高儲能密度的鋰離子電池，還有遠端監控系統，遠傳也是這方面長期合作的客戶夥伴。從2004年來，我們已經合作建設超過15000個基站；至於5G的網路解決方案方面，台達的網路通訊單位也提供一系列企業用、或電信營運商使用的交換機，以近年來在市場上逐漸被接受的白牌產品模式，就是軟體硬體分離的系統，提供另外一種型態的解決方案給資料中心、電信營運商、或是企業客戶來所採用。

台達預計於桃園研發中心展示間打造的5G智慧示範場域，將運用的AGV無人搬運車，透過5G訊號與管理平台交換資料，於生產過程中建立智慧物流調度系統，穩定執行物流搬運工作，大幅縮減物料搬運次數以及人力成本，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能。

此外，台達在智慧產線中率先以三方合作開發的AOI瑕疵檢測設備為示範重點，透過5G高速、低延遲特性，即時傳送製程中檢測產生的巨量高解析度圖片資料，並進行大數據分析，快速遠端調整製程，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能；廠區規劃導入的智慧製造雲端AIoT應用，則是運用Microsoft Azure開放又有彈性的雲端運算平台，以及混合實境Microsoft HoloLens打造而生；透過5G串連工廠與產線，可幫助製造業快速取得、分析、視覺化大量的訊息，有效提升流程效率，實現工業自動化。

(時報資訊)