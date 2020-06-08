《做工的人》彩蛋重現李銘順天真開朗笑容。（大慕影藝提供）

《做工的人》舉辦大結局活動，前排左起為曾敬驊、曾珮瑜、薛仕凌、苗可麗、柯叔元、游安順、製作人林昱伶、原著林立青、編劇洪茲盈。（大慕影藝提供.）

《做工的人》苗可麗（右）映前座談上感性分享「我很榮幸我是這棟建築裡的螺絲釘」。左起為柯叔元、游安順。（大慕影藝提供）

《做工的人》演員分享映後心得，左起為薛仕凌、曾珮瑜、曾敬驊。（大慕影藝提供）

柯叔元現場連線給人在新加坡的李銘順。（大慕影藝提供）

HBO Asia、myVideo原創影集《做工的人》7日晚上迎來最終回，男主角李銘順上集因自發性腦出血從鐵皮屋頂昏倒墜地，醒來後半身癱瘓的精湛演技令觀眾動容，開播第一分鐘，線上留言即淚流成河，更登上Google台灣當日熱搜排行第二名，超過十萬筆搜尋。為回饋劇迷，製作團隊8日特別釋出結局彩蛋影片，製作人林昱伶表示，考慮掙扎很久才決定釋出該片段，「最後的最後想讓觀眾記得阿祈與阿欽的笑容。」

最新釋出的結局彩蛋影片中，「小傑」曾敬驊開了一間以父親與叔叔為名的「祈欽鐵工廠」，他與前來探望的女友「小玉」項婕如相視而笑，最後一幕則重現弟弟阿欽騎車載著哥哥阿祈奔馳穿梭在大街小巷，兩兄弟無憂無慮地對話說笑著，導演鄭芬芬曾表示，「如果在離開這個人世間的時候，心中想起某一個人，還能微笑出來的話，即使哭著，也值得了。」

李銘順將「阿祈」半身癱瘓、臉歪嘴斜的狀態詮釋得入木三分，他表示，演出前劇組有安排他親自向專業醫生請教，「我覺得演癱瘓的病人真的是非常難，因為我們健康的人下意識是活動自如的，但要控制演出一邊能動、一邊不能動，真的是有點難度。」劇中有好幾回阿祈眼淚、口水、鼻涕齊發的精湛表現，李銘順說，「我會去想像我的舌頭、喉嚨，都是一半不能動的。」因戲體現到的痛苦狀態，也讓李銘順在拍完戲後不斷提醒自己，「身體一定要保持健康，才能好好的陪伴家人。」

網友對李銘順與柯叔元的演技深表讚嘆，卻也對劇中「阿祈」與「阿欽」這對兄弟最後的選擇深感遺憾，柯叔元認為，當哥哥要求弟弟送他上路，阿欽對於這個世界也生無可戀了。李銘順則想對阿祈說聲「謝謝」，「我很喜歡這個角色，他是如此可惡又可愛，讓我在拍攝的兩個月裡，能夠這麼快樂地完成工作，他走了之後，可能到另一個世界繼續做他的發財夢，若有來世，我還是相信他有機會成為一個大企業家，祝福他」。

大慕影藝繼去年《我們與惡的距離》後，以工人題材再為台劇創下紀錄，《做工的人》是今年HBO台灣收視表現最好的影集，7日播出精彩最終回之前，製作人林昱伶率編劇洪茲盈、原著作者林立青，及主要演員柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌、曾珮瑜與曾敬驊現身映前座談與觀眾面對面分享，柯叔元現場被拱打給因疫情待在新加坡無法來台宣傳的「哥哥」李銘順視訊，他的「謝謝大家在這幾個星期支持《做工的人》，有你們的支持才能跟大家見面」一席話，獲得全場掌聲。苗可麗也感性地說：「我很榮幸我是這棟建築裡的螺絲釘。」一旁游安順則角色上身：「我老婆說得太好了，聽某嘴大富貴！

主創們與薛仕凌、曾珮瑜及曾敬驊陪著現場60位幸運粉絲一同收看精彩大結局與映後分享；柯叔元、游安順、苗可麗及方宥心則與星座大師唐綺陽合體直播為《做工的人》劃下感動的句點。

映後活動上，主創與演員們也哭成一團，尤其「美鳳」曾珮瑜看到劇中自己再也沒有機會與老公和解，讓她現場淚崩大喊「好難過」，她分享看完結局去上廁所時，曾敬驊對她說：「我好後悔沒有把200萬的下落告訴妳！」接著含淚表示：「阿祈的決定是不想拖累美鳳與小傑，但他可能沒有想到，他走了之後美鳳就剩下一個人了。」飾演「小傑」的曾敬驊也哽咽說道：「因為我快畢業了，看完最後一集第一個想法是，真的到快要出社會了，才知道爸爸媽媽賺錢養家非常不容易。」

情緒內斂的薛仕凌則在看完最終回後，在座位上久久無法自己，「我還沒準備好要講些什麼，感覺壓在胸口悶悶的，我反而很羨慕美鳳那樣哭出來。」薛仕凌將怪手司機「阿全」率性不羈的魅力與演技發揮得淋漓盡致，一場在檳榔攤淡定說著過往跟著阿祈帶頭的「噗嚨共」三人一起追逐發財夢卻總是落空的自白，「其實現在回想起來，跟他一起的那段時間，滿開心的，真的滿開心的... 」字裡行間的酸楚，瞬間引爆淚腺。

(中時 )