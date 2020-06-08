基隆李姓男子在臉書曬西瓜刀，揚言當鄭捷第二遭起訴。（資料照）

基隆1名自稱「戰神」的李姓男子（33歲），5月初疑與女友吵架，竟手持西瓜刀在臉書PO文「鄭捷第二要來了？」警方火速逮人送辦，李男落網後稱因心情不佳才會在臉書發洩，雖然迅速刪文，但已遭人轉發報案，遭檢方依恐嚇公眾罪起訴。

警方調查，李男疑似感情問題心情不佳，在臉書發文「老婆都不理我，我很痛苦也不跟我好好談」、「等等鄭捷第二要來了？」「等等那裡的路人被砍到了， 先說不好意思了。」發文被人轉貼到臉書社團「基隆人大小事」，引起民眾恐慌。

警方循線在住處逮捕李男到案，調查他下午4點30分先在新豐街購買西瓜刀，然後走回調和街的住處騎樓發文，大約十分鐘後發文「要開始了！遊戲開始」等文字並附上手持西瓜刀照片，訊後移送基隆地檢署；女友得知稱未兩人未曾登記，且早已分手。

檢方指出，李男機車置物箱內搜出西瓜刀，且他的臉書朋友至少有277人，認為發文已達恐嚇公眾罪具體要件，由於李男在去年曾因酒駕遭判刑2個月，依法加重其刑，日前全案偵結依恐嚇公眾罪將他起訴，向法院求刑2年以下徒刑。

(中時 )