羅智強曾提供100輛挺韓公車廣告。（翻攝羅智強臉書）

國民黨革實院長羅智強今在臉書發文指出，在93萬罷韓之後，許多綠媒已在操作國民黨對罷韓沒有作為，要黨主席江啟臣下台。綠營媒體這麼作，道理很簡單，只有裂解國民黨，才是民進黨永續霸道執政的最佳保證。他看到有些韓粉，跟著這個基調起舞；他須不客氣地說，今天開出93萬票，是去年2019年，整個國民黨留下的債，江啟臣只不過是擔起來還而已；找江啟臣背鍋？也太廉價了吧！不要中了民進黨裂解國民黨的惡謀好嗎？

羅智強說，有些話明知說了會挨罵，也還是必須說。江啟臣要下台？請問，不是江啟臣，換另一個黨主席罷免就開不出93萬票？請問，說江啟臣反對罷韓沒有作為？但可曾像他一樣，親眼看過江啟臣每一次開會的第一件事情，就是要大家配合韓國瑜市長的不高調策略，努力在不激化對立的情況下，以最大的能力反罷韓。

他說，論起對韓國瑜的支持，羅智強如果排第二名，他相信，他有絕對的自信，排第一名的也不會太多。不說那100輛在韓國瑜還輸陳其邁民調 20％的時候，率先南下高雄雪中送炭的公車；先不說韓國瑜被提名後，透過他的協商就是用強悍的道理，拔掉三立電視台的辯論主辦權，讓韓國瑜可以安心辯論；先不說在總統投票前，他出了50萬份報廣，力挺韓國瑜。

羅智強說，他也不只是在行動上力挺韓國瑜，在韓國瑜民調最盛的時候，他也早就勸過韓市長，若棄高雄市長職務、參選總統，要小心會遭遇虎牢關困境，形成總統輸、立委敗、被罷免的三殺之局；那時韓國瑜的民調還大勝蔡英文近20％。他不是錦上添花，他是在韓國瑜氣勢最低的時候，率先到高雄雪中送炭的人；他也不會因為韓國瑜如日中天，就只說韓國瑜喜歡聽的話；他也是在韓國瑜氣勢最高的時候，不怕當烏鴉，對韓國瑜提出逆耳忠言的人。請問，誰才是真挺韓國瑜的人？

但等到韓國瑜被提名為總統參選人他也不再「勸告」，就是全力全力全力的幫助韓國瑜打選戰，就連這次的罷韓，他多次下高雄協助，也多次為韓國瑜發聲，即便他其實知道這一關，很不樂觀但他也不放棄該做的努力。

他說，他很遺憾去年他的虎牢關困境、三殺預言成真。但他要說的是，國民黨今天的連敗，意外嗎？今天不是江啟臣，換了其他的人當黨主席，罷免案就不會通過嗎？他不客氣的說，今天開出的93萬票，是去年 2019年，整個國民黨留下的債，江啟臣只不過是擔起來還而已；找江啟臣背鍋？也太廉價了吧！不要中了民進黨裂解國民黨的惡謀好嗎？在野的力量、制衡的力量，已經夠脆弱了，真的還有力氣，與其拿來鬥國民黨、鬥江啟臣，不如拿來好好的監督已經一黨獨大的民進黨。

羅智強說，這些的發言，他沒和江主席說過，皆是他的肺腑之言；他也不只是為江啟臣說話，更是一個衷心地呼籲，不要再自亂陣腳了。事實上，如果他夠聰明的話躲起來不講話，是最好的選擇。但沒辦法，他天生就是這個打抱不平的個性，見到不公平的事，要他不說話，不如砍了他的腦袋。

(中時 )