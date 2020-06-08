端午連假是法律空窗期！台中市議員周永鴻、江肇國、蔡耀頡、張家銨、賴佳微等8日聯合質詢說，業者利用連假搶搭農地工廠情況非常嚴重；他們接到民眾陳情，端午連假有多家業者預備搶搭工廠。副市長黃國榮指出，為遏止農地違建工廠，若有新的違建將優先拆除。

周永鴻等人說，經發局根據中央提供的衛星航照圖，清查台中市農地違章建築共有8563棟，其中四成近3400多棟屬於農地工廠；台中市農地工廠最多的行政區，包括大雅、后里、霧峰、潭子、太平、烏日等地區，8年來耕地面積少了約1300公頃，相當於1900個標準足球場。

周永鴻表示，4月份大雅區就曾有業者用周休2日搶搭完成近千坪工廠；霧峰也曾有人利用228連假趕工搭建3間約500多坪鐵皮廠房；違章除即報即拆，市府應該多注意曾經在農地搶搭工廠的業者，加強宣導農地農用，讓各區公所在當地宣導。

黃國榮指出，市府將於不法業者興建前全力制止，若有新的違建也將優先拆除。都發局長黃文彬說，市府會從源頭控管，假日照常出勤取締，接到民眾舉報就派員到現場，若有不法立即處分。

都發局表示，針對農地整地或基礎開挖行為，一律列為優先拆除對象並勒令停工，建物無論是否搭蓋完成，均執行拆除，斷絕違建源頭；另農地違建拆除又重建者，則列為專案拆除對象；為遏止假借補辦手續的名義規避拆除，違建補辦手續只要經駁回一次，就屬優先拆除者，即執行強制拆除。

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(中時 )