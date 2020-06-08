金控集團連19季「不變心」持續投資的地區出爐。金管會公布金控集團曝險統計已20季，其中維持19季投資曝險金額不斷增加的只有二個地區，一是墨西哥，19季共增加3,476億元投資，第二就是阿拉伯聯合大公國，共增3,320億元的投資曝險；美國則是連續14季的投資加碼，增加投資曝險金額逾2.4兆元，居各地區第一名。

主要是金控集團下共有九家壽險公司，其國外投資最大宗就是美國債市及股市，再加上金控下共15家銀行亦會投資美債，所以到今年3月底金控集團美國投資曝險近5.43兆元，遙遙領先其他國家或地區，因為投資持續增加，金控集團對美國曝險金額亦在3月底首度突破6兆元。儘管資本市場大回檔，但金控集團仍是明顯「逢低」加碼投資近1兆元，國外投資增加約6,882億元，如對美國、英國、墨西哥、阿拉伯聯合大公國等投資曝險都有明顯增加。

首季金控集團加碼投資或投資曝險增加最多的地方還是美國，達3,104億元，其次是英國增加909億元，第三名是對墨西哥增加438億元，第四是加拿大增395億元，第五是阿拉伯聯合大公國增311億元，瑞士以增加238億元排名第六，第七是卡達的236億元，第八是印尼增220億元，第九是沙烏地阿拉伯增214億元，盧森堡增以增186億元排名第十大。

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