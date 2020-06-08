財政部今（8）日公布我國5月進出口統計，我國5月出口值為270億美元、年減2％，為連續3個月負成長；累計1～5月出口值為1,309.1 億美元，較去年同期增加1.5％。

5月進口值則為222.8億美元、年減3.5％；累計1～5月進口值為1,144.0億美元、較去年同期增加1.4％。

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