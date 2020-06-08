美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）日前遭白人警察壓制導致死亡，引起美國各地民眾上街抗議，6日在華盛頓哥倫比亞特區有起示威抗議，在16街的路面塗上黃色油漆的標語「Black Lives Matter（黑人的命也是命）」，雖然僅一天就被清除，但蘋果即時更新衛星地圖聲援，讓該標語能夠留在Apple Maps的資料庫裡。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在給員工們的一封信中呼籲，「希望大家能夠竭盡所能地建立讓所有人都能更好，更公平的世界」，同時提到「除非我們能保護每個奉獻給這個國家愛心、勞動力、生命的人民，否則我們沒有值得慶祝的社會」。

除了Apple Maps外，蘋果旗下的Apple Music，也響應音樂界發起的「Black Out Tuesday（黑暗星期二）」以及所有人在沒有訂閱的情況下都能在Apple TV上免費觀賞美國種族歧視相關的電影。

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(中時電子報)