◎台鐵端午連假疏運 周三凌晨搶票

因應端午連假疏運旅客需要，台鐵局今日表示，自6月24日起至6月29日，共6天，全線加開各級列車總計114班、加掛車廂486輛，於6月10日0時起，開放網路及電話語音訂票。

◎兩岸航線解封 林佳龍：將與陸委會規劃

兩岸航線受新冠肺炎疫情影響，2月10日起航線僅直飛剩上海、廈門、北京、成都4個城市、5個機場維持載客，其餘航線皆暫停，交通部長林佳龍8日出席交通部高速公路局成立50周年系列專書表會時表示，將會同陸委會規劃。

◎阿聯酋6月中恢復載客 杜拜－台北每周3班

阿聯酋航空今天宣布，隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，自6月15日起將以波音777-300ER機型新增飛往16個城市的載客服務。6月17日起將提供杜拜－台北每周三次的載客服務。

◎解封搞半套惹民怨 兩部會首長回應了

大眾運輸戴口罩昨天起解禁，但第一線員工認為解封做半套、造成民怨，外界關心是否有明確指引？衛福部長陳時中說，戴口罩希望內化成習慣，就是跟時間賽跑到疫苗出來；交通部長林佳龍說，是為了讓大家有點彈性，需要一段時間養成，但效果是多方面的。

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(中時電子報)