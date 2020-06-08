高雄市長韓國瑜（中）遭罷免後，今（8）日主持任內最後一次防疫會議。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜遭罷免後，今（8）日主持任內最後一次防疫會議，將卸下高市防疫中心指揮官一職。他強調，136天以來不敢鬆懈，把上半場防疫工作打完，交出這張成績單，他不敢為自己打分數，但期待新市府做得可圈可點。

韓國瑜談到，136天以來不敢放鬆，感謝市府防疫團隊、醫護人員、市民配合，使得上半場防疫工作打完，下周則是交接。24次防疫會議，交出這張成績單，在全球687萬人確診、39萬人死亡下，高市仍維持本土0感染。

韓國瑜重申，防疫跟經濟是高雄市未來挑戰，一切以防疫優先，因此仍維持一級開設，未來看新市府團隊怎麼判斷，他自己直到任期最後一天都不敢掉以輕心，未來祈禱及祝福。

他也提到，4月底進行平安演習，列為春安演習規模，有賴義消、義警等民力支援，比去年犯罪率下降12％。

針對媒體詢問是否意味交出漂亮成績單，他強調，「我沒說漂亮成績單」，這是他分內該做的事，不敢打分數，希望新的團隊有更棒表現，新政府有自己的風格，而防疫超越一切，期待做得可圈可點。

(中時 )