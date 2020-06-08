台南市安平區四草大橋8日上午1時許驚傳發現海上浮屍，這是當地20天內第3起跳海溺斃案，經騎單車過的民眾發現報警，警消打撈上岸後，經指紋比對，發現是死者為仁德區39歲潘姓男子，訪查潘家無人，正進一步確認身分中。

四草大橋近期跳海案件頻仍，上月20日至今，陸續發生3件溺斃案，第一起為40歲女子因感情輕生跳海，救治不及當場溺斃，後兩起案件皆為民眾發現海上浮屍案，前者為關廟區32歲劉姓男子，因工作、考試一直不順遂尋短。

海巡署8日在四草大橋獲報出海口南岸一具男性屍體載浮載沈，警消打撈上岸後，死者估計年約20多歲，身形尚完好，依經驗判斷死亡不超過1天，腹部雖有受傷流血，應是遭岸邊消波塊割傷。

死者身上查無任何證件，因為不知落海點，警方搜查四草大橋附近，尚無發現死者車輛，警方發現死者左手腕尚有卍字刺青圖形，調閱橋墩附近監視器與指紋比對清查，查出死者為仁德區39歲潘姓民眾，警方到潘家訪查無人，正進一步確認身分。

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