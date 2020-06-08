一九六四年十月大陸試爆原子彈成功，由於此時正值冷戰最嚴峻的階段，美國當局非常忌憚中共成為核子俱樂部成員，故而對國府秘密發展核武，最初是抱持「暗助」的態度。接受國府派遣科技軍官，到美國田納西大學等學府進修，就是明顯的例證。初期美國的態度似有任令台灣發展核武，讓台灣制衡大陸的意味，目的在使兩岸中國人相互抵消。雖然是「暗助」，美國對台灣核武發展的進程，卻絲毫不含糊，一切盡在中央情報局的掌控之中。

核武示意圖像。（達志影像/Shutterstock）

一九六四年夏天，國府甄選的第一批科技軍官，準備讓他們赴美國進修，可是，當局發現大部份科技軍官語文能力不行，無法通過美國檢測非英語系國家留學生的語文考試，所以，軍方下令這些科技軍官趁公餘之暇，到台北市徐州路的「語言訓練中心」補習英文，俾能順利通過語文能力考試。

參加「語言訓練中心」訓練課程，要先填寫許多報名表件，當年的表格資料詳細詢問包括年籍、出身、學歷、親屬狀況、供職單位、專長技術…等各種細節，這些表格資料最後全部被美國中央情報局存留了一份備份。換言之，國府甄選的科技軍官的背景資料，美方均已全部存檔，瞭若指掌。

美國中情局（CIA）大樓及LOGO。（取自CIA臉書）

張憲義是最典型的個案。張某中正理工學院二十六期物理系畢業，一九六七年被派赴中科院籌備處工作，一九六九年被選派到美國田納西大學攻讀碩士、博士學位，一九七六年返台，一九八四年升任中科院核研所副所長，官拜上校。據信，張憲義應係於美國就讀田納西大學時期，被中情局吸收為間諜。但是，張憲義絕非惟一的中情局潛伏間諜，早在他之前，中科院就已經被中情局滲透。

中科院核研所前副所長張憲義。（記者張國威攝）

一九七七年春某日，美國卡特總統正式就任之後，中科院同仁最不樂意見到的場面終於降臨！一個由核武技術專家組成的工作小組，從美國抵達台北，他們由美國駐台北大使館領事李文領銜，乘坐美國大使館大型座車，浩浩蕩蕩進入中科院大門。他們也是中科院創辦以來，第一批被准許進入該院的美國官員。幾乎與美國官員同時抵達的，還有參謀總長宋長志。宋上將是當天國府最高層級官員，奉蔣經國之命，代表台北當局，會同美方人員到中科院巡察，目的在拆除美方認定「有疑慮」的核設施。

美前總統卡特。(圖/達志影像)

一位中科院資深官員回憶，中科院核研所同仁在唐君鉑的指示下，將鈽先導工廠的設施拆除。美方人員並在核反應器的兩旁，架設國際原子能總署專用的攝影監視器，防止中科院人員再啟動相關設備。這位官員感慨回憶：「同仁歷經十餘年的辛勞努力，瞬間全部化為烏有，在場不少同仁眼中湧現淚光…。」據中科院資深官員回憶，美國官員確認中科院人員已完全拆除鈽先導工廠相關機械儀器後，即行驅車離去。當天晚上，參謀總長宋長志曾經再度驅車來到中科院視察，目的在確認拆除設施未被啟動復原，宋長志院內巡視半小時後離去，回台北向蔣經國覆命。

經此巨變，蔣經國密令唐君鉑，將中科院核研所人員全部留任，完整保留研究實力。蔣經國並多次對外籍記者表示，國府雖然具備研製核武的能力，但不會研製核武器。

儘管發生了一九七七年春天災難性的「桃園計劃」設施拆除事件，蔣經國並曾公開申明國府雖具備核武研製能力，但不會研製核武器。據瞭解，拆除事件之後，中科院核研所的科技專家照舊保持原有編制，未遣散一兵一卒，以期保持蔣經國所謂的「核武研製能力」，因此，中科院核武研究工作並未就此中止或廢置。唐君鉑銜蔣經國密令，繼續保持中科院之正常運作。

中山科學研究院。圖中時資料照

所謂螳螂捕蟬，黃雀在後。一九八八年元月，中科院核研所副所長張憲義上校，攜帶國府發展核武的多項資料，在中情局掩護之下，突自台灣消失，叛逃美國。中情局官員為張憲義在華府召開了一項秘密聽證會，張某在會上如數家珍道出台灣發展核武之歷程。聽證會召開六天之後，亦即一九八八年元月十五日，美國官員再次會同國際原子能總署人員，馳赴台灣突擊檢查中科院核能研究所，拆除了包括重水式反應爐等多項研究設施，又帶走了大批儀器設備。這是國府自一九六三年在台灣展開核武計劃以來，最致命性的一次打擊。更詭異而引人遐思的是，一九八八年元月十三日，蔣經國於「七海寓所」吐血暴卒，經國先生是否因得知張憲義叛逃，攜走重要檔案，背叛國家，出席聽證會，指控國府密製核彈，聞訊氣憤而死？目前已無從查證。

蔣經國(本報資料照片)

(中時電子報)