玉山國家公園蘊含自然、人文、及生物多樣性。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

塔塔加遊客中心販賣部重新裝修，增設飲品服務及雅座。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園塔塔加遊客中心，更新布展，以新穎科技提升解說效能，並設計「玉山書」形式，呈現完整豐富的玉山地質、水文、生態、原民人文及環境議題，這個全台最高海拔的環境教育設施場所，也是認識中高海拔生態人文的絕佳場域。

塔塔加遊客中心新展場，以挑高的世界7大洲及台灣高山型國家公園迎賓；2樓以打開玉山書的概念，呈現玉山豐富的原住民文化（布農族、鄒族）、台灣屋脊地質、孕育3大河川（濁水溪、高屏溪、秀姑巒溪），涵養廣大森林及清淨水源，涵蓋全台植被帶蘊含的動植物，及玉山史跡等面向。

除了新添科技資訊展示手法，望遠鏡AR擴增實境動態3D等，還有玉管處人員提供的大量多媒體影像紀錄，帶領遊客走進玉山。另外，遊客中心販賣部也重新裝修，並增設賞景雅座，可以在落地窗前喝咖啡、看山景。

塔塔加遊憩區每年遊客約70萬人次，占玉山國家公園到訪人數約6成，新的塔塔加遊客中心將繼續扮演玉山之鑰，歡迎大家到訪。

(中時 )