屏東縣政府警察局交通隊統計，截至今年5月底，民眾檢舉各類交通違規總件數為1萬2766件，相較去年同期8254件，比例高出5成，其中1萬264件經查證違規事實明確，已依法舉發；員警將高成案率歸因於「行車記錄器」，有民眾半年來已成功檢舉千餘件。

屏縣交通隊進一步分析民眾檢舉各類交通違規前3名，分別為「違規停車」4435件，占檢舉總件數34.7％最多；「未依規定使用燈光」3638件，占檢舉總件數28.5％次之；另外「未依標誌、標線及號誌指示行駛」2663件，占檢舉總件數20.8％，名列第三。

另警方也列出有關民眾檢舉交通違規前十大路段，分別為省道台1線、屏東市民生路、廣東路、自由路、建國路、復興路、公園路、中正路、東港鎮中正路及潮州鎮延平路，其中屏東市占了7成，檢舉以12至18時的尖峰時段居多。

屏縣警局交通隊長魏坤男坦言，目前民眾檢舉交通違規並無提供任何獎金，研判會主動檢舉者，除了本身就具有正義感外，就是曾經遭到舉發、轉而成為檢舉人。

探究其中，案件量逐年增加且成案率高，魏坤男說，真的是拜行車記錄設備普及所賜，取證相對明確快速，他也提醒，為確保民眾財產及生命安全，警方除會在易肇事違規地點、時段加強取締外，亦會參酌民眾檢舉熱區加強執法，以確保交通順暢及營造安全行車環境。

(中時 )