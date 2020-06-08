高雄市長韓國瑜日前確定遭到罷免，未來的動向備受外界關注，外界就揣測他是否會選國民黨主席或者「北漂」選台北市長。對此，宅神朱學恆在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》上開砲，韓國瑜豬隊友這麼多，就算是呂布也只能洗地，當台北人是塑膠嗎？

韓國瑜罷免案以93萬票通過，成為台灣史上首位遭到罷免的直轄市長，外界就紛紛揣測韓國瑜的下一步是否會選國民黨主席，甚至是「北漂」再掀韓流，而昨日朱學恆就在臉書上轉貼《中央社》新聞，新聞內容提及國民黨有不具名的立委認為，韓國瑜還是國民黨內最具有戰鬥力的，並建議韓國瑜可以參選下屆黨主席或者參選台北市長。

不過，朱學恆看完後直言，「這個呢，就是很經典的地獄十八層不夠還按電梯向下的動作」，他更拿呂布來打比方，（韓國瑜）有這麼多豬隊友，就算是呂布也只能去洗地，當台北人是塑膠嗎？別人不要的我們收？

(中時電子報)