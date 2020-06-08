大陸地區新冠病毒疫情緩解，力達-KY(4552)5月營收持續回溫，公司指出，5月全面復工及出貨量逐步提升下，合併營收3.67億元，月增28.2％，年減32％，前5月合併營收12.19億元，年減46.5％。

三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機5月營收比重分別佔28.6％、55.1％及13.7％，其中今年開賣的E系列永磁螺桿機大獲好評，營收逐月成長，客群市場主要為原先使用活塞式或一般型螺桿機的客戶，替代效果顯著，並能有效降低長期的生產耗電成本，性價比高受到市場青睞。

中國製造業採購經理人指數(PMI)由4月的50.8微降至50.6，新冠肺炎疫情仍持續於其他國家，亦影響各行業海外訂單，全球經濟下半年仍有許多不確定因素影響，惟大陸官方近期為提振內需及降低失業率所提倡的地攤經濟，緩步開放以加速整體產業進入復甦循環軌道。

在產業快速轉型結構下，市場對自動化的需求不會減少，對節能高效的自動化生產設備亦同，持續推動產品多樣化及螺桿主機全面自製化為兩大發展重心，目前自製進度為研發75匹及100匹螺桿主機型號，繼續提高自製率及上游整合能力。

(時報資訊)