半導體檢測大廠閎康(3587)5月合併營收2.48億元，月增2.24%，創下歷史新高，華為新禁令成為檢測行情新商機，開案量增加帶動檢測需求攀升，且歐美各國逐漸解封，下半年接單量彌補上半年遞延需求，加上來自大陸、日本、台灣業務穩定，中美貿易戰全球委外需求，此部份業績貢獻將於下半年逐步顯現，並延續至2021年。

歐美系客戶需求隨疫情解封逐漸回溫，帶動閎康5月合併營收2.48億元，月增2.24%，年增18.09%，創下歷史新高，前5月合併營收11.67億元，年增21.07%。

閎康今年上半年成長主要來自於大陸，隨著新基建推動，中國客戶在車用、5G、第三代半導體等領域，研發速度有加快趨勢，由於第三代半導體相較其他領域更有機會追平歐美，甚至超前，因而相對積極，閎康同時具備穿透式電子顯微鏡(TEM)和二次離子質譜儀(SIMS)雙專長高階分析能力，替客戶做結構與成份分析，加速客戶研發速度而頗受好評，相關業績較年初公司預期優異。

閎康表示，華為禁令使市場紛紛揣測受惠及受害廠商，然對檢測行業而言則以利多視之，因原本全球化體系下，量產產品規格統一，中美貿易戰加遽後，歐美廠商因要預防規格多元化，產品將為多元規格，在開案量提升之下，檢測需求亦大量提升。

閎康原本就有歐美客戶，最近歐美逐漸解封後，下半年接單量原本即預期能彌補上半年遞延之需求，華為禁令出台後，來自歐美客戶下半年之先進製程量增，因而近期閎康亦考慮再添購MA、FA相關設備，以符合客戶之需求。

受惠於車用、5G、第三代半導體之發展趨勢，閎康近2年維持20%以上之年成長，雖年初以來疫情影響電子產業鏈，然閎康之業務非量產性質，而是與客戶研發進度較為相關，因而受疫情影響有限，近期更因中美貿易戰加劇，使歐美客戶詢問度提升，下半年接單量可望持續增加。

閎康表示，上半年雖仍略受疫情影響，然而來自大陸、日本、台灣之業務穩定，且因中美貿易戰，接下來全球都有委外需求，此部份業績貢獻將於下半年逐步顯現，進而延續至2021年。

(時報資訊)