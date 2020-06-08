玉山金（2884）公布2020年5月自結盈餘，單月稅後盈餘17.1億元，較上個月成長6.8%，累計前5月稅後盈餘78.5億元，較去年同期減少5.4%，EPS為0.68元。玉山金在新冠疫情期間，獲利持穩，優於同業表現。

玉山金今年將進行董事改選，計7席董事及5席獨董，5席獨董有4席因任期到而必須更換，今年提名的5席獨董分別為：張日炎（現任勤正財顧董事長）、黃俊堯（現任台大商研所教授）、蔡英欣（現任台大法學院教授）、丘宏昌（現任清大科管所教授）、蕭瑞麟（政大科管暨智慧財產研究所教授）。5人中除黃俊堯外，均為新提名獨董。

主要子公司玉山銀行累計前5月稅後盈餘75.5億元，較去年同期減少8.3%，玉山證券累積稅後盈餘較去年同期成長44.6%，玉山創投累積稅後盈餘較去年同期成長54.9%。

面對經濟環境的不確定性，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，各項業務穩健發展。

(時報資訊)