記憶體模組廠十銓(4967)5月營收5.64億元，月增4.27%，第二季全球疫情延燒，各國採居家檢疫、隔離政策帶動宅經濟及居家上班的需求，一般消費者及商業客戶轉向電商採購，並帶動十銓科技5月電競和SSD(固態硬碟)出貨量，較去年同期增60-65%，工控產品線銷量較去年同期成長近2成。

由於整體需求仍受疫情影響遞延，十銓5月營收比去年同期減少15.36%，受到產品平均單價下滑限制營收成長，但整體銷量表現持續向上，集團營運維持穩健。前5月營收26.53億元，較去年同期減少7.94%。

上周受台灣證券交易所之邀，十銓參與業績發表會，總經理陳慶文表示，原廠調升財報，顯示記憶體產業仍處於正向循環，以5G為中心的資料中心、通訊基站、邊緣運算等建設並未停下腳步，新型態的遠距辦公、遠距教學、伺服器與NB應用之大容量需求填補缺口，惟仍須實際應用跟進接棒，舉凡5G手機、自動駕駛及智慧醫療等終端設備大量進入消費市場，才是記憶體長期向上的動能。

目前各大電商、銷售通路持續投入企業級資料中心佈建，以因應消費行為大量轉至電商通路的轉變，對此十銓早已超前完成部署，5年前開始重視電商的銷售策略至今看到良好成效，並積極備戰中國電商年度618促銷檔期。

十銓第1季營收年減8.62%，但受惠於產業景氣反轉向上，電競品牌銷售持續攀高，配合得宜的庫存策略，獲利交出創新高成績。

(時報資訊)