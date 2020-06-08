隨著畢業季及暑假來臨，也是社會新鮮人求職及青少年打工旺季，勞動力發展署中彰投分署提醒新鮮人，尋職時掌握「三要」與「七不」，避免受騙上當。

找工作小心了，有不肖業者利用青少年社會歷練較為不足，以誇大不實徵才廣告引誘前往求職應徵，進而詐騙財物，或淪為從事不法的工具。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，求職者要把握「三要原則」，要陪同或告知、要確定、要存疑，事先告知親友面試的地點，或請親友陪同、檢視徵才廣告內容是否合理，主動蒐集徵才公司的資料。

面試時注意「七不原則」，即不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用及不非法工作。

中彰投分署為協助畢業生安心找工作，即日起到24日推出為期校園線上就業博覽會，共有中部9所大專院校、179家徵才廠商參加。

知名廠商大立光電、今國光學、綠點高新科技、寶雅、彰基、秀傳、家樂福、全家、日月行館等提供超過4618個職缺，只要從線上投遞履歷應徵，不僅可防疫、還能免於舟車勞頓。

(中時 )