新北市金山區磺港里磺港路今天下午15時34分突然有一輛自小客車衝入落海，男駕駛約70歲受困車內，新北市消防局、海巡署救難人員16時05撈起汽車，從駕駛座救出時，司機已無生命跡象，送台大醫院金山分院後宣告不治。。

新北金山汽車衝落70歲駕駛送醫不治。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)