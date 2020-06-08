快訊》新北金山汽車衝落海 70歲駕駛送醫不治 17:262020/06/08 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北金山汽車衝落海 70歲駕駛送醫不治。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市金山區磺港里磺港路今天下午15時34分突然有一輛自小客車衝入落海，男駕駛約70歲受困車內，新北市消防局、海巡署救難人員16時05撈起汽車，從駕駛座救出時，司機已無生命跡象，送台大醫院金山分院後宣告不治。。 新北金山汽車衝落70歲駕駛送醫不治。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #新北 #金山 #汽車 #衝落海 #70歲 #駕駛 #送醫 #不治 #磺港 也許您會感興趣 社會熱門新聞 輕熟女逛水族館 「巨大陽具」越靠越近差點嚇暈 - 社會 現在最想對韓國瑜說什麼？ 柯文哲要送他這4句 - 社會 年輕人全罷韓？女大生「逆風」說實話：媒體超綠！ - 社會 韓國瑜遭罷免 「反韓」律師送民進黨經典5字 - 社會 煮熟雞蛋打開一坨爛麵條 專家驚曝不是寄生蟲！ - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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