國民黨今天下午召開黨主席江啟臣上任後的首場考紀會，討論主動退黨、擔任民眾黨祕書長的前移民署長謝立功，還有擔任北市府顧問的國民黨不分區立委提名人林有志，以及中央委員徐正文、全國公務人員協會榮譽理事長李來希言行影響黨譽案等50多案，尤其李來希拿「小燈泡」批判其母時力立委王婉諭的言論，衝擊罷韓。經考紀委員討論，謝立功開除黨籍、林有志撤銷黨籍，徐正文及李來希兩人都予停權兩年處分。

此外，台東縣議員陳宏宗退黨案，黨中央原請台東縣黨部速把資料北送，盼下午可一併處理，但因縣黨部作業不及，決定下月再行處理。至於外界關切無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案、傅妻徐榛蔚停權兩年案，因所屬黨部未補件或撤案，未納入會中討論。

儘管謝立功日前發出聲明，表示自已主動退黨，接受台灣民眾黨主席柯文哲邀約，擔任民眾黨秘書長，且對於高雄市長補選也釋出可藍白合作。不過國民黨考紀會主委葉慶元說，只要加入他黨以及擔任他黨黨職，都會被開除黨籍。

至於曾任行政院東部辦公室副執行長、國民黨組發會副主委的國民黨不分區立委提名人 (第30名)林有志，今年3月應台北市長柯文哲之邀出任北市府顧問，因此被考紀會決議撤銷黨籍，國民黨不分區立委提名人資格亦撤銷。

江啟臣3月9日就任黨主席後，指派北市府前法規會主委葉慶元擔任考紀會主委，一面調整成員使其專業化、年輕化，今天下午首度開會，累計高達50多案，且部分案件是眾所矚目的案件。其中包括今年2月新冠肺炎疫情期間，中央委員徐正文擅自說明武漢包機情事，與中央政府單位資訊有明顯落差；上個月李來希拿小燈泡嗆支持罷韓的時力立委王婉諭，引發軒然大波。徐、李都遭國民黨先宣布停權，下午考紀會將討論後，決定兩人停權兩年。

此外，上周六罷韓案過關、高雄議長許崑源墜樓身亡，曾任台東縣議會副議長的議員陳宏宗以「大家對國民黨沒信心」，主動聲明退出國民黨。黨主席江啟臣今早在擴大主管會議就指出，「這時間不是去談論誰要離開，或在這時候對本黨落井下石，這樣的同志，離開也好。」中央考紀會也請台東縣黨部在今天中央考紀會結束前，趕緊提報資料給中央黨部，將對陳宏宗進行黨紀究責，但今天最後沒趕上送進考紀會。

考紀會主委葉慶元說，而外界關注的傅崐萁恢復黨籍案，並不在50多案裡，因為當初黃復興黨部提報資料不全，考紀會即請黃復興黨部補送資料，黃復興黨部即先撤案，後來傅崐萁被的案件被判定讞，傅須入獄服刑，黃復興仍未補件，因此考紀會目前並無該案。

至於傅妻徐榛蔚在去年底未徵得黨中央同意，違紀為傅助選立委，遭花縣蓮黨部提報停權兩年一案，因花蓮縣黨部也已向中央考紀會撤回該案，要再行調查討論後重新處理，因此今天考紀會也不會討論徐案。

(中時 )