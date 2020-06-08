不少榮民參加台北榮家舉辦的「防制假訊息」、「反詐騙」宣導活動。(台北榮家提供)

台北榮家設置QR-Code圖板協助榮民伯伯操作加入退輔會官方帳號群組。(台北榮家提供)

近年來，詐騙集團經常鎖定退休公務員、老年人行騙，台北榮民之家為避免榮民伯伯、員工被網路及社群媒體假訊息詐騙，邀請刑事局電偵大隊警官演講，向榮民伯伯、員工宣導「防制假訊息」、「反詐騙」活動，由於現場實際操作，加上有獎徵答，榮民伯伯反應熱烈，聚精會神學習反詐、反假的「新學分」。

台北榮家表示，鑑於近年新興網路科技與社群媒體發展，散布假訊息及網路詐騙現象層出不窮，為避免榮民、員工遭受詐騙，損失錢財，特別邀請刑事局電偵大隊資深警官鄭明忠到台北榮家演講宣導防制假訊息、反詐騙新觀念。

鄭明忠藉由他親身偵辦過的實際案例，教導榮民、員工如何辨識假訊息、假新聞，並現場指導榮民實際操作手機如何使用通訊軟體的訊息查證功能，避免榮民散布「防疫」、「食安」或「災防」等假訊息，而不慎觸法疑慮。

鄭明忠並以影片解說網拍交易詐騙、公務詐騙、援交詐騙、中獎詐騙等常見詐騙手法，進行反詐騙說明，以遠離詐騙陷阱，避免成為詐騙集團的受害者。

台北榮家主任董龍泉指出，本次「防制假訊息」及「反詐騙」宣導活動有別於以往教條式的宣講，藉由現場手機實際操作及有獎徵答等方式，讓現場聽講的榮民反應熱烈，聚精會神學習。

此外，台北榮家還在演講會場設置QR-Code圖板，協助榮民操作加入退輔會臉書粉絲團或Line官方帳號群組中，以供接收最迅速、最正確的榮民福利及廉能政策資訊。

(中時 )