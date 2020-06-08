財政部8日公布5月進出口貿易統計，單月出口金額270億美元、年減2％來到「連3黑」。但在主要出口市場表現上，對大陸香港5月出口121.2億美元、年增率10.3％；對美5月則為42.7億美元創下單月新高記綠。而以整體外貿占比表現來看，前5個月對大陸香港出口占比提升至41.5％的近10年最高，對美國占比14.5％也是近14年最高。

展望後續出口表現，財政部統計處處長蔡美娜表示，由於台灣仍處於新冠肺炎疫情衝擊中，如果按照以往走勢觀察，6月不容易擺脫跌勢，負成長幅度應介於2到5％。而就最新主計總處預測，將全年出口年增率下修至-0.7％，以此推估的話，第2到第4季出口都將處於負成長。

而在5月進口部分，單月金額為222.8億美元，年減3.5％，背後主要是受到國際原物料行情的拖累。但蔡美娜表示，就資本設備進口表現上仍維持穩定成長，5月進口金額為37.9億美元、年增率14.2％。

(旺報 )