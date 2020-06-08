新竹市1所學校棒球隊驚傳學長球員對學弟性騷擾疑案，新竹市政府8日完成調查，立即解散球隊並對相關人員懲處與改革，教育處長黃錦能今天請辭獲准。（陳育賢攝）

新竹市1所學校棒球隊，上周驚傳學長球員對學弟性騷擾疑案，新竹市長林智堅立即要求祕書長陳章賢組成專案小組調查，經訪談當事同學，釐清案發經過，8日完成調查報告，立即解散球隊並確認校方管理有疏失，將對相關人員懲處與改革，教育處長黃錦能今天請辭獲准。

市府指出，今天在完成相關調查之後，教育處長黃錦能請辭獲准，而校方在管理工作上確有疏失，且該校教練未善盡輔導學童及通報之責，上周市府已將教練解聘，校長、主任分別記過處分。該校校長獲知後則是低調表示，尊重市府安排。

市府同時表示，為了維護球員的安全以及確保不受案件影響及標籤化，該球隊即日起解散，針對隊員的心理輔導已在進行中，同時市府將協助體育專長學生們的後續發展，若有學生願意至他校發展，教育處將會予以轉介協助。

此外，市府會記取教訓痛定思痛，全面檢視並改革各級學校的體育校隊管理機制，把孩子的身心健全發展擺第1，杜絕憾事再次發生，後續市府也將啟動兩項改革措施，要讓全市的體育校隊發展更加健全。

包括市府將訂定體育班管理要點，邀請外部專家學者進行訪視評鑑，並建立體育班成立的淘汰機制。另，球隊日常運作應回歸校方的管理機制，落實權責相符，避免外部因素影響。

(中時 )