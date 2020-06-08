立委楊瓊瓔8日上午表示，非常捨不得，希望「傷痛到此為止！」我們一定要繼續加油。（黃國峰攝）

罷韓團體等推動，罷免高雄市長韓國瑜成功，緊接著高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，前立委顏寬恒8日表示，感到很惋惜，許議長在罷免通過後，留下一句話「社會沒是非」，這句話每個人都有很大的感慨，到底是不是是非顛倒到如此地步，大家可以自己想想。立委楊瓊瓔也說，聽到消息真的很不捨，但希望「傷痛到此為止」，大家要繼續加油。

顏寬恒表示，許議長是經過大風大浪的人，是受人尊重的長輩，在高雄從基層做起，貧苦人出身，最容易了解基層的心聲，這樣身經百戰的人，竟然在罷免通過後，只留下一句話「社會沒是非」，第一時間聽到消息，實在說無法接受，久久無法自己，確實現在社會似是而非，做事的人不一定能得到掌聲。

立委楊瓊瓔也說，真的很捨不得，要培養一個政治人物，而且服務這麼久、並且全心全力服務人民，非常不容易，希望「傷痛到此為止！」我們一定要繼續加油，許議長一直都很照顧大家，所以第一時間聽到消息，真的很難釋懷，希望議長夫人節哀，好好照顧孩子，大家一定要繼續加油，讓議長安心！

(中時 )