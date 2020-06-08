大陸近日受到暴雨襲擊，南方各省接連發生洪災，國家防汛抗旱總指揮部於7日啟動4級應急，並動員大批人力赴災區視察防汛工作。不過各地災情不斷向外擴大，廣東15個城市目前已宣布停課，水利部緊急將水旱災害防禦提升至3級，初估至少70 萬人遭到影響。

綜合陸媒報導，大陸南方自本月初迎來汛期最強豪雨，包括廣西、廣東、福建、貴州、江西及浙江等省分，共有52條河流出現超警情況，各地洪水氾濫成災，部分地區的水深已經到達膝蓋。暴雨至今仍在各地肆虐，廣東省8日上午發布紅色警戒，15個城市的中學以下學校緊急停課。

根據大陸中央氣象台指出，8日至9日間，江南、華南、長江中下游等地，以及貴州、雲南東北部等地區，有機會降下豪雨；廣東及廣西北部、湖南南部等地，恐會降下豪大雨。相較南方洪水成災，大陸北方則是高溫狂飆，北京今日氣溫達38度，內蒙古通遼恐飆破41度，創高溫紀錄。

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(中時電子報)