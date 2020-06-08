立法院長游錫堃今日上午於立院接見中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜並回應，有關哪些藥品應該列入健保給付，這部分建議向具醫師背景的民進黨立委邱泰源及各黨黨團溝通。

黃金舜表示，防疫期間醫藥界全力配合政府口罩分送實名制措施，這段時間的辛苦也得到政府及民眾肯定。因此在疫情漸緩後第一時間，便率藥師公會幹部，除拜會外，也另指出，如今健保財務遭逢困境，不應把指示用藥納入健保給付，增加健保財政負擔。

黃金舜認為，台灣在醫療分級的轉診制度做得相當不錯，但在藥物分級方面還有許多可以改進之處。

游錫堃回應，感謝全台藥師們在疫情期間的辛勞付出。至於指示藥品列入健保給付，因立法院長須保持議事中立，因此建議可向邱泰源及各黨黨團溝通。但仍舊OTC（Over the Counter，非處方用藥）政策、社區藥局的困境、《全民健康保險法第51條條文修正草案》、指示藥列入健保給付，將造成新藥引進遭排擠等議題交換意見。

(中時 )