悠遊卡公司獲得授權製作的 PS4手把造型悠遊卡(或稱DS4悠遊卡)，今(8)日11點起開放連續三天「不限量」預購，但是許多粉絲今日前往超商、電商平台都仍舊出現已售完的情況，讓人覺得傻眼。稍早之前，悠遊卡公司終於對外回應，「保證一定買得到」，但是礙於產能限制，你可得發揮超強耐心才能拿得到！

《4gamers》網站報導，今日第三度開放預購，且以不限量方式提供的PS4手把造型悠遊卡，今日上午一開放預購就讓網友搶爆，根據悠遊卡公司統計，至 12:00 為止六大通路合計已經衝破 10 萬套，保守估計最晚的出貨時間已經得等到 2021 年 11 月 14 日，得苦等 524 天！超級瘋狂。

針對打出「不限量預購」，但今早各通路都出現售完的情況，悠遊卡公司沒有說明原因。針對出貨時間拉得太長的質疑，悠遊卡公司則是表示乃是因為 PS4 手把悠遊卡的每月產能有限。將會按照預定取貨時間來安排銷售，他們也已經向通路反映並且持續更新。

根據悠遊卡公司的說法，當前累積約 10 萬套，就得等到 2021 年 11 月來計算，每月 PS4 手把控制器的產能約只有 6 千套左右。對比當前超狂的需求，確實是對於供應商還有悠遊卡公司來說，都是難以負荷的挑戰。若不積極解決，恐怕接下來的抱怨會如雪片般湧來。

目前，按照悠遊卡公司說法，PS4手把悠遊卡仍將持續提供預購，至 6 月 10 日晚上 23:59為止。在 7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK 超商、PChome、MoMo購物網這六大通路可購買得到。如果有意想要入手，但是先前都沒搶到的朋友，之後下手得有心理準備要等超過 5 百天！

(科技)