台南市公共自行車T-Bike租賃系統今年新設15站，其中有4站設在新營區，是T-Bike首度跨足溪北地區設站，8日正式啟用，民眾前來試騎，並詢問工作人員如何操作。（莊曜聰攝）

台南市公共自行車T-Bike租賃系統今年新設15站，其中有4站設在新營區，是T-Bike首度跨足溪北地區設站，接下來暫時沒有新設站計畫，將機動性調整現有站點。（莊曜聰攝）

台南市公共自行車T-Bike租賃系統在2020年新設15站，其中有4站設在新營區，也是T-Bike首度跨越曾文溪前進溪北地區，8日台南市長黃偉哲也到現場主持新站啟用儀式，並親自帶頭領騎，與參與民眾繞行新營美術園區周邊，並為在場的農特產攤位加油打氣，象徵疫情解封後的防疫新生活正式揭開序幕，他也呼籲市民、遊客多多利用，一起騎遊府城。

台南市政府交通局從2014年起開始設置全市型T-Bike，第一階段建置以市區為主，再逐步向周邊區域擴張，在2016年8月正式啟用後，截至去年共設置62站，使用人數也突破268萬，今年度再新設15站，也是首度在溪北地區人口最多的新營區增設服務據點。

交通局在新營區設置火車站、新營高中、美術園區、天鵝湖公園4站，每站約有20部T-Bike，除火車站因配合汙水工程施作，在7月底才能完工外，其他3處都已正式啟用，對於新營市區短程通勤接駁、運動健身等頗有助益，8日啟用儀式上，就有不少民眾前來試騎。

台南市長黃偉哲表示，把T-bike帶進新營是為了增加市民遊憩的交通工具，有時候等公車要很久時間，騎腳踏車更快，有T-bike可租賃很方便，雖然各地有不同的交通習慣，還是希望民眾多使用，現在南市T-bike共有77站提供市民服務，接下來會持續監測滾動檢討，使用頻率低的再做機動性調整。

8日與新營4站同步啟用的還有永康區永康火車站、平實公園等站，南市府交通局也新購500輛公共自行車，同步在所有站點針對老舊或損壞車輛進行汰換，民眾持市民卡、一卡通、悠遊卡、愛金卡及信用卡都能租借車輛。

(中時 )