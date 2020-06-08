雲林縣復康巴士只提供就醫與復健服務，議員認為運轉量能太低。（許素惠攝）

雲林縣議員蔡東富認為復康巴士只提供就醫，司機不足、3分之1車輛都閒置、調度僵化，運轉量能太低，疫情期間甚至有司機閒到溜班，要求擴大服務滿足身心障者育、樂等需求，最好委外經營。縣長張麗善表示會研究，短期則先徵聘特約鐘點司機，以增加服務。

蔡東富接獲陳情，指復康巴士專線電話很難打通，好不容易通了卻無法預約近兩天，最快只能預約下周，讓人無法去看醫生，日前還發現有司機上班時間竟在家一整天，原來僅有的一張預約單也取消，還有司機在醫院外等身心障者復健一等就是50分鐘、1小時，實在浪費人力及車輛。

蔡東富指出，目前GPS等智慧科技發達，如果能委外管理經營，相信服務量能至少能提升2、3倍，並以使用者付費擴大服務接送逛街、出遊等，讓身心障者身心靈更健康。

議員賴明源也說，因為免費，有人把復康巴士當計程車，頻繁預約，又常無故取消，縣府應好好把關。

縣社會處長林文志說，會將車輛及司機人力做更適當的調配，司機不足部分，將先招聘特約人員以鐘點計薪因應。張麗善則表示會深入研究委外經營的可行性。

(中時 )