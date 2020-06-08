農糧署與11縣市政府、花卉產業公協會團體合作，舉辦校園花卉教育，參與學校超過500所，舉辦4100場次，學生人數逾14萬人，規模空前，將有助花育在校園扎根，同時活絡花卉內需消費市場。

農糧署長胡忠一，8日到新北市瑞芳國中關心花育課程教學，現場使用的文心蘭、腎藥蘭、火鶴花、康乃馨等各式切花，百分百都是MIT生產，鼓勵學生培養欣賞花卉，也藉由親手完成花藝作品，建立成就感。

農糧署表示，因應新冠肺炎對花卉產業衝擊，農委會與農糧署推動產業振興措施，包括花願列車─北中南戶外廣場與交通運輸站體花卉展示、推廣花香祈福─建立宗教用花模式、溫馨贈愛─防疫醫療院所及藥局贈花與布置，及便利購花─輔導零售通路上架花卉等，擴大用花需求，協助花農度過難關。各項活動陸續辦理中，詳情可參考農委會紓困與振興專區說明。

農糧署指出，國內用花多集中在婚喪喜慶與民俗慶典，民眾少有日常用花習慣，為協助養成居家用花模式，因此規畫從校園花卉教育著手，利用線上或實體講座辦理花卉應用課程，獲得熱烈回響，包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣政府提出校園花育計畫。

(中時 )