彰化縣農業處推動家畜保險成效斐然，彰化縣長王惠美（左）頒獎表揚，農業處長邱奕志代表受獎。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府輔導各鄉鎮農會推動家畜保險，去年度為乳牛、豬隻投保家畜保險，降低牧場經營者成本風險，也避免斃死豬流入市民，保障食安，投保數量、業務成長量都是全國第一，推動成果斐然。

彰化縣政府農業處去年配合農委會推動家畜保險，總計全縣有逾8063頭乳牛

和132萬296頭豬隻投保死亡保險，另外還有29萬3488頭豬投保運輸死亡險，保障酪農與養豬戶減少成本風險，也能保障民眾食安健康。

農業處指出，今年投保死亡保險的豬隻比去年增加1萬6,556頭數，在乳牛、豬隻投保數量和成長數量上，總共榮獲承保業務甲組2個第1名、承保成長業務甲組第1名，可為3冠王；農戶只要有牧場登記證及化製合約書就可向所屬農會提出申請。

農業處表示，彰化縣長王惠美日前在主管週報中稱讚農業處推動家畜險成果，更勉勵同仁持續努力推廣彰化縣「健康豬」，可做成好吃的爌肉、水餃等，讓彰化縣農產行銷出去，也歡迎大家多多選購採買彰化健康豬。

(中時 )