肺炎疫情趨緩，相關管制措施將逐步解封，渣打銀行過去數月防疫期間，除率先投入750萬元捐款提供弱勢族群生活物資外，並動員號召近四成台灣員工，總計超過1,100人投入「EcoLife 35天綠行動」活動，在全台攜手邁向疫後新生活的同時，該行承諾將持續關懷弱勢，落實永續經營願景。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示，該行相信公益回饋必須是全面且長期的投入，疫情期間除提供弱勢族群迫切需要的民生物資，更將防疫關懷重點聚焦在陪伴與紓壓等層面，陪伴大眾度過疫情期間的不安與紛擾。同時更在短時間內發揮創新思維，規劃多項線上活動供員工參與，並回饋有薪志工假，利用數位管道做公益，減少社交接觸機會，也有效提升員工的參與率，一舉數得。

渣打銀行在疫情期間鼓勵員工擔任採買志工，定期為弱勢族群採購補充日常餐食與生活物資，也協助視障朋友完成線上口罩預購，相關受惠人數逾300位。同時透過「雲端千眼閱讀平台」，由員工在線上校閱有聲書，拓展視障族群閱讀機會，並號召員工獻「聲」，錄製「五分鐘療癒小時光」，定期在該行Facebook官方粉絲團發布，讓臉友能停下腳步，釋放壓力。

陳穎勳指出，這波疫情讓大家停下腳步反思，以往的生活型態是否過度浪費或耗用地球資源。因此該行在4月22日世界地球日當天啟動「EcoLife 35天綠行動」，透過數位平台號召渣打銀行員工與社會大眾，一起透過35項每日減碳小任務。例如減少紙張列印、多步行或爬樓梯、不使用塑膠袋與一次性產品等，提升永續環保意識，更減少日常生活中的資源浪費。

渣打銀行「EcoLife 35天綠行動」活動總計吸引1,228人順利完成每日挑戰，合力減少50,617公斤的碳排放量，約等於843,617個塑膠袋使用。尤其在一次性塑膠包裝或拋棄式用品大量增加的疫情期間，透過眾人的力量，為維護地球生態盡一份心力。

(工商 )