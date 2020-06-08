新冠病毒疫情爆發至今，金融市場恐慌情緒已有所淡化，歐美亦陸續解除封城，但企業倒閉消息卻持續傳出，包括美國汽車租賃公司赫茲租車（Hertz）與美國著名連鎖百貨公司JC Penney均申請破產保護。

中信銀行8日表示，美國高收益債市違約率從1年前的1％左右升至目前的5.7％，另外國際信評機構標準普爾預估2020年違約率將上看10％，除了觀察企業獲利動能與財務體質之外，景氣循環與產業動向亦是判別指標，建議拉長投資期間，提高正報酬機率。

以2008年全球金融海嘯為例，美國高收益債券發債企業獲利年減逾3成，並推升財務槓桿走升至超過4倍的水準，且從2007年美國當地銀行放貸標準已由鬆轉緊，美國銀行同樣預估今年成熟國家高收債企業獲利動能將年減3成以上，推升財務槓桿比例至6倍之多，去2019年第3季起，再度出現銀行放貸標準轉緊，若銀行採雨天收傘，將成為高槓桿企業的壓力。

此外，與2008年相異之處在於過去10年的低利環境讓許多企業傾向進入債券市場，取得低成本資金，美國投資級債市規模已是2007年時的3倍；高收債市雖然規模較小，但根據估算，今年到期的成熟市場高收債規模約1,600億美元，佔整體指數比例達7.4％，倘若市場對該企業財務體質有疑慮，或無法進入市場發債，可能導致企業引發違約事件。

中信銀行建議，避免企業違約陷阱，除了觀察個別企業獲利動能及財務體質外，景氣循環與產業動向亦為觀察指標，例如，美國科技及健護醫療高收債財務槓桿穩定，過去20年均值分別約3.2倍及3.6倍，低於整體平均高收債的4.1倍；新興國家民生消費、電信產業與景氣連動性低，但毛利率高、現金流穩定之特色，為短線相對穩健之標的。此外，違約率攀升初期，高收債市有不小的跌價風險，但若於違約率攀升時採長線投資，將投資期間拉長至1年以上，正報酬機率相對較高。

中國信託銀行認為，未來發展將取決於經濟活動恢復速度，2008年面臨信貸泡沫化引發金融體系崩壞、流動性凍結、現金為王等現象，目前為止，全球銀行系統性風險爆發可能性低，經歷2008年後，全球決策者今年採取更及時的因應政策，短短一個月內暫緩資金流動性緊縮問題，債券初級市場也逐步回復動能，對計畫從債市籌措資金的企業相當正向。

新興市場債券中，中信銀行研究發現，新興國家企業信用循環情形與美國大致相似，但新興高收債券違約率實低於美國。據歷史經驗，新興國家企業違約多發生於主權債務危機高漲時期，如1997年亞洲金融風暴，2001年至2003年俄羅斯與拉丁美洲危機，且與銀行系統性風險、匯率及債務危機有關。雖然阿根廷今年5月底再次爆發違約事件，部分邊陲小國向IMF求援急迫，但占比極低，影響有限，墨西哥、印尼及南非等新興國家整體主權債務占國內生產毛額（GDP）比重仍處於50％左右，違約可能性不高。

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