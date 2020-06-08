嘉義市2018年起攜手亞太電(3682)展開「空氣品質感測物聯網」布建計畫，導入物聯網、大數據等智慧科技，至去年底於市內布建250處微型空品感測器，為了協助民眾即時掌握空品資訊，特別打造的「智慧空品e指通」體驗版平台今起上線，每3分鐘更新一次監測數據，以圖像化方式提供空氣品質等級、戶外活動建議等資訊，堪稱最強空品地圖，民眾外出前上網查詢即可預先做好防護，成為安心出門的好幫手。

嘉義市政府環境保護局表示，攜手亞太電信運用物聯網科技，串聯國家級空品監測站與地方輔助空品監測站，推動多層式空品物聯網，藉由「智慧空品e指通」體驗版平台，期望喚醒民眾發現生活中易遭忽略的小污染，進而逐步落實生活空污減量行動，讓居住環境更美好。

「智慧空品e指通」體驗版平台即日起正式開放體驗，讓民眾快速了解空氣品質與微型空氣品質感測器等相關資訊，並邀請參與民眾填寫問卷，提供體驗意見回饋以進行後續平台最佳化修正。同時，為便利民眾參與體驗，支援手機、平板、電腦等跨裝置瀏覽網頁，讓民眾隨時隨地獲得空品資訊。

台灣下半年即將邁入5G新紀元，亞太電信憑藉優質網路、創新技術、多元應用三大優勢，以頻譜整合、數位經濟、策略合作以及企業專網作為5G發展四大驅動引擎，布局2B和2C兩大業務。

未來將整合中高頻段、頻譜資源，全面推廣5G個人和企業用戶服務，鞏固既有傳統電信營收，同時擴大5G應用深度與廣度，並加速跨業、跨域的合作，持續深耕數位經濟。

(時報資訊)