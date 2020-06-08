中美晶(5483)今日公告五月營收，合併營收達46.83億元，月減率3.3%，年減率15.4%。其中，太陽能產品營收縮減為3.51億元，月減率34.6%，年減率43.8%。新冠肺炎的疫情對全球造成劇烈衝擊，世界各國紛紛實施封鎖隔離的措施以防止疫情的蔓延擴散，因而嚴重影響客戶的工廠開工率。加上海外太陽能市場需求減少，以及太陽能供應鏈的產品價格持續下修，皆是中美矽晶五月營收下滑的主因。

中美矽晶今年前五月的累計合併營收達248.02億元，與去年同期相較衰退12.7%。太陽能產品今年前五月的累計合併營收為26.51億元，較去年同期減少18.4%。但隨著新冠肺炎的疫情趨緩，各國的防疫政策逐步解封，太陽能市場將可望在第三季開始自谷底爬升，市場供需機制運作將逐步恢復正軌。

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓今日亦公告五月營收，合併營收達43.33億元，月成長幅度0.6%，年減少幅度11.8%。環球晶圓今年前五月的累計合併營收達221.54億元，較去年同期下滑12.0%。

(時報資訊)